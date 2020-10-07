Австрия в товарищеском матче обыграла Грецию
Сборная Австрии в товарищеском матче обыграла Грецию со счетом 2:1.
На гол Константиноса Фортуниса австрийцы ответили точными ударами Адриана Грбича и Кристофа Баумгартнера.
В другом товарищеском матче Лихтенштейн обыграл Люксембург со счетом 2:1.
Товарищеские матчи
Австрия — Греция — 2:1 (0:0)
Голы: Фортунис, 63 (0:1). Грбич, 77 (1:1). Баумгартнер, 80 (2:1).
Австрия: Перван, Драгович, Триммель (Лайнер, 46), Хинтереггер (Пош, 46), Фридль, Баумгартлингер (Гриллич, 46), Ильзанкер, Хольцхаузер (Грегорич, 67), Шепф (Баумгартнер, 46), Грбич, Онисиво (Шауб, 76).
Греция: Диудис, Тзавеллас, Кирьякопулос, Лампропулос, Сварнас (Ликояннис, 46. Бакасетас, 63), Фортунис, Бухалакис, Курбелис (Михаилидис, 46), Фунтас (Кулурис, 67), Манталос (Зека, 46), Лимниос (Тзолис, 81).
Предупреждения: Манталос, 36. Хольцхаузер, 42. Михаилидис, 58. Гриллич, 64. Фунтас, 67.
Судья: Юг (Словения).
7 октября. Клагенфурт. Стадион «Вертерзе».
Люксембург — Лихтенштейн — 1:2 (0:1)
Голы: Ф.Вольфингер, 23 (0:1). Хаслер, 62 — с пенальти (0:2). Родригеш, 72 — с пенальти (1:2).
Люксембург: Шон, Малгет, Карлсон (Мартинс, 46), Халл, Скендерович, Пинту (Рупиль, 46), Янс (Баррейро, 46), О.Тилль (Муратович, 46), Бенси (Родригеш, 64), Девилль (Синани, 64), Бонерт.
Лихтенштейн: Д.Оспельт, Малин, Геппель, Хофер (Сейхан Йилдиз, 58), Бюхель (Фроммельт, 46), Хаслер, С.Вольфингер (Ф.Оспельт, 74), Саланович, Зеле (Коллманн, 86), Ф.Вольфингер (Брендле, 58), Фрик (Кюне, 51).
Предупреждения: Скендерович, 60. Фроммельт, 63. Родригеш, 79.
Судья: Буко (Бельгия).
?7 октября. Люксембург. Стадион «Жози Бартель».