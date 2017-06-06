23:07 6 июня | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Андрей Шевченко: "Поражение от Мальты - хороший урок для Украины"

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул, что команда владела преимуществом в товарищеском матче с Мальтой (0:1). По его словам, причиной поражения могла стать попытка украинских футболистов поберечь силы.

- Стопроцентных моментов практически не возникало, но у нас было полное преимущество, - цитирует Matchday Шевченко. - Мальта забила свой гол со стандартного положения, мы где-то ошиблись. В принципе, это для нас хороший урок.

Это была товарищеская игра. Те, кто сегодня не проснулся, должны поскорее просыпаться. Впереди у нас важный матч. Мы должны быть к нему готовы, но не так, как сегодня.

Не знаю, кто и как себя берег. Ритм игры в первом тайме мне не понравился, мы были медленные. Во втором тайме добавили, но надо реализовывать моменты.

Ни перед кем ответственность не снимается. Мы получили очень много информации, теперь знаем, кто в каком состоянии. Мы должны встряхнуться. Впереди очень важная игра в Финляндии. Этот звоночек прозвучал, все должны это понять.

Дополнительная информация

https://www.matchday.ua/news/andrej-shevchenko-te-kto-segodnya-ne-prosnulsya-dolzhny-poskoree-prosypatsya-75214/

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Dymanomashina

ЗЮК Телевизороголовые не могут пройти мимо Украины. 00:33----------------------------------------------------------------------Не надо телевизора. Достаточно на форуме Спорт-Экспресса побывать....

07:27 7 июня

Dymanomashina

Шевченко, похоже, весь свой футбольный интеллект в филимоновских воротах оставил...

07:22 7 июня

Dymanomashina

Slim Taller Какое у них там место в рейтинге,35-е?! Такими темпами скоро и в пятый десяток опустятся.Конечно,до России им как до Луны,но всё быстро может измениться. 23:59 6 ИЮНЯ-------------------------------------------------------------------------------------------Ой, не могу!!! Он опять Россию приплел!!!Ха-ха! Да у хохлов такое днище, что России никогда (слышишь НИ-КОГ-ДА) не дотянуться. Мальта 0:1!!!! Ох, ржу до сих пор. Давайте теперь Кюрасао 0:4.

07:21 7 июня

Спринт

Навыки хорошего игрока - это отнюдь не профессионализм тренера. Игрок и тренер две абсолютно разные профессии, между собой связанные только общим названием - футбол. Шевченко без знаний и опыта вошел в пул мало перспективных тренеров, у которых кроме былых игроцких амбиций за душой ни чего нет.

02:19 7 июня

Senot

Надо ещё Лихтенштейну проиграть. Урок будет ещё лучше.

00:35 7 июня

ЗЮК

Телевизороголовые не могут пройти мимо Украины.

00:33 7 июня

tigana.1982

Андрей, не надо сказки рассказывать. Просто сборная Украины взяла отпуск на ближайшие два года. Им же нельзя в Россию ехать. Еще сепаратистами объявят...

00:28 7 июня

Мару_Саймон

Фуля, ты наверное гораздо умнее их:)

00:10 7 июня

Фуля

Нв Украине что Кличко с выбитыми мозгами, что Шевченко. Лица не обезображенные избытком интеллекта.

00:02 7 июня

Slim Taller

Какое у них там место в рейтинге,35-е?! Такими темпами скоро и в пятый десяток опустятся.Конечно,до России им как до Луны,но всё быстро может измениться.

23:59 6 июня

resifi

Это дно украинской сборной или еще нет?

23:55 6 июня

30 лет за ЦСКА!

Плохо скакали, мало.

23:40 6 июня

баламошка

Это всё от недостатка патриотизма.

23:26 6 июня

madmax25

такое бывает?

23:19 6 июня