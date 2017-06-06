Андрей Шевченко: "Поражение от Мальты - хороший урок для Украины"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул, что команда владела преимуществом в товарищеском матче с Мальтой (0:1). По его словам, причиной поражения могла стать попытка украинских футболистов поберечь силы.
- Стопроцентных моментов практически не возникало, но у нас было полное преимущество, - цитирует Matchday Шевченко. - Мальта забила свой гол со стандартного положения, мы где-то ошиблись. В принципе, это для нас хороший урок.
Это была товарищеская игра. Те, кто сегодня не проснулся, должны поскорее просыпаться. Впереди у нас важный матч. Мы должны быть к нему готовы, но не так, как сегодня.
Не знаю, кто и как себя берег. Ритм игры в первом тайме мне не понравился, мы были медленные. Во втором тайме добавили, но надо реализовывать моменты.
Ни перед кем ответственность не снимается. Мы получили очень много информации, теперь знаем, кто в каком состоянии. Мы должны встряхнуться. Впереди очень важная игра в Финляндии. Этот звоночек прозвучал, все должны это понять.
Дополнительная информация
https://www.matchday.ua/news/andrej-shevchenko-te-kto-segodnya-ne-prosnulsya-dolzhny-poskoree-prosypatsya-75214/
Dymanomashina
ЗЮК Телевизороголовые не могут пройти мимо Украины. 00:33----------------------------------------------------------------------Не надо телевизора. Достаточно на форуме Спорт-Экспресса побывать....
07:27 7 июня
Dymanomashina
Шевченко, похоже, весь свой футбольный интеллект в филимоновских воротах оставил...
07:22 7 июня
Dymanomashina
Slim Taller Какое у них там место в рейтинге,35-е?! Такими темпами скоро и в пятый десяток опустятся.Конечно,до России им как до Луны,но всё быстро может измениться. 23:59 6 ИЮНЯ-------------------------------------------------------------------------------------------Ой, не могу!!! Он опять Россию приплел!!!Ха-ха! Да у хохлов такое днище, что России никогда (слышишь НИ-КОГ-ДА) не дотянуться. Мальта 0:1!!!! Ох, ржу до сих пор. Давайте теперь Кюрасао 0:4.
07:21 7 июня
Спринт
Навыки хорошего игрока - это отнюдь не профессионализм тренера. Игрок и тренер две абсолютно разные профессии, между собой связанные только общим названием - футбол. Шевченко без знаний и опыта вошел в пул мало перспективных тренеров, у которых кроме былых игроцких амбиций за душой ни чего нет.
02:19 7 июня
Senot
Надо ещё Лихтенштейну проиграть. Урок будет ещё лучше.
00:35 7 июня
ЗЮК
Телевизороголовые не могут пройти мимо Украины.
00:33 7 июня
tigana.1982
Андрей, не надо сказки рассказывать. Просто сборная Украины взяла отпуск на ближайшие два года. Им же нельзя в Россию ехать. Еще сепаратистами объявят...
00:28 7 июня
Мару_Саймон
Фуля, ты наверное гораздо умнее их:)
00:10 7 июня
Фуля
Нв Украине что Кличко с выбитыми мозгами, что Шевченко. Лица не обезображенные избытком интеллекта.
00:02 7 июня
Slim Taller
Какое у них там место в рейтинге,35-е?! Такими темпами скоро и в пятый десяток опустятся.Конечно,до России им как до Луны,но всё быстро может измениться.
23:59 6 июня
resifi
Это дно украинской сборной или еще нет?
23:55 6 июня
30 лет за ЦСКА!
Плохо скакали, мало.
23:40 6 июня
баламошка
Это всё от недостатка патриотизма.
23:26 6 июня
madmax25
такое бывает?
23:19 6 июня