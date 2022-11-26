Адиев поделился мнением о товарищеских матчах сборной России

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о товарищеских матчах сборной России во время отстранения со стороны ФИФА и УЕФА.

«Надо более глубоко подходить к вопросу и не отталкиваться только от результатов. Сейчас сборная сильно омолаживается, много парней привлекаются с прицелом на завтрашний день. Так что результат для команды второстепенен. РФС правильно делает, что строит команду на будущее», — цитирует Адиева «РБ Спорт».

Он также отметил, что в сборную России необходимо подтягивать молодых игроков.

В сентябре сборная России сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.