Адиев допустил возможное проведение товарищеского матча Казахстана с Россией в феврале
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил возможный шанс проведения товарищеского матча с командой России в феврале в Турции.
— У нас запланирован матч на февраль. Спросили мое мнение, я сказал, что для подготовки к мартовским встречам отборочного раунда Евро было бы хорошо сыграть в середине месяца. Сейчас федерация ищет спарринг-партнера. Если это будет Россия — хорошо. В теории это может произойти. Люди будут договариваться между собой.
— Вас не спрашивали, кого хотите в соперники?
— С кем конкретно играть, не говорилось. Мое пожелание: чтобы это была сильная сборная, конкурентоспособная. Мое мнение такое — всегда надо играть с более сильными соперниками, чтобы понимать свой уровень на данный момент.
— Сборная России относится к числу таких команд?
— Да. Сборная России имеет высококлассных футболистов, — цитирует Адиева «РБ Спорт».
Он также отметил, что не в курсе, ведутся ли переговоры о проведении матча с Россией, но сказал, что удобнее было бы провести эту игру в Турции.
В сентябре сборная России сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.