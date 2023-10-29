Головин бил — «Лилль» забивал. Команда Языджи лишила «Монако» первого места
Опыт «Монако» со схемой 4-4-2 можно назвать успешным с серьезными оговорками, потому что при выносе за скобки двух классных дальних ударов Александра Головина никакой победы над «Метцем» в прошлом туре не случилось бы. Да, следует признать успешным эксперимент с превращением в латераля томившегося в запасе и вечно критикуемого вингера Диатта. Вместе с тем не в своей тарелке чувствовал себя один из героев нынешнего сезона Минамино, которого в той же схеме на фланге безуспешно использовал в прошлом чемпионате Филипп Клеман.
Правда, это вынужденная мера, вызванная элементарным дефицитом центральных защитников, о котором после паузы на матчи сборных говорил Ади Хюттер. Теоретически тренер мог бы — как и в первых турах — использовать в обороне Закарию, однако в Лилле швейцарец с его классом и работоспособностью нужен был в опорной зоне. Вот только проблемы у «Монако» возникли как раз в центре, и все это вылезло на поверхность после того, как «Лилль» половину тайма провел под прессом атак красно-белых.
Сначала подача Жегровы к дальней штанге увенчалась ударом Ивана Кавалейру. Потом — когда мяч снова был переведен направо — из центра штрафной забил неожиданно оказавшийся там крайний защитник Диаките. У Кена просто не было шансов, так как мяч прошел между ногами страховавшего партнеров Закарии. А ведь это, по сути, были все шансы «догов», которые оставили в запасе как экс-краснодарца Кабелла, так и канадского снайпера Дэвида. В последнее время Паулу Фонсека предпочитает использовать в центре атаки бывшего футболиста ЦСКА Юсуфа Языджи.
Что до «Монако», то гости отработали большую часть первого тайма на холостых оборотах. Минамино с Балогуном просто растворились на поле и в перерыве были логично заменены на Аклиуша и Боаду. Ну а самым активным в атаке красно-белых оказался Головин. В интервале между пропущенными голами он неточно пробил со штрафного и спустя несколько минут проверил вратаря хлестким ударом с полулета. Шевалье сыграл уверенно, а сразу после перерыва в эффектном броске забрал мяч после еще одной попытки Головина поразить цель с дальней дистанции.
Судя по всему, заряженность российского полузащитника на удар в какой-то момент запутала оборону «Лилля», поэтому изящный «черпачок» стал для соперника сюрпризом. Жаль, Бен Йеддер раньше времени рванул за линию офсайда, да и в ворота он в итоге не попал. Как и в следующей атаке — при попытке с лета отправить мяч в дальний угол. Между тем шансы на спасение таяли с каждым упущенным моментом.
Самым острыми и потенциально переломным могло стать добивание промахнувшегося с нескольких метров Аклиуша. Был еще отмененный из-за явного офсайда гол при розыгрыше углового, а привычный по этому сезону кураж отсутствовал. В концовке «Монако» атаковал скорее по инерции — словно не веря в возможность проломить стену у штрафной «Лилля».
И видно, что без возвращения в строй ключевых защитников — Марипана и Вандерсона — монегаскам будет очень сложно. Экспериментальные варианты работают только с теми, кто уступает в классе, а стоит получить соперника уровня «Лилля», и все ломается. «Доги», кстати, сократили отставание от «Монако» до двух очков, тогда как сама команда из княжества потеряла лидерство, пропустив вперед «Ниццу» и «ПСЖ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ницца
|10
|6
|4
|0
|11-4
|22
|
2
|ПСЖ
|10
|6
|3
|1
|23-9
|21
|
3
|Монако
|10
|6
|2
|2
|23-14
|20
|
4
|Лилль
|10
|5
|3
|2
|14-10
|18
|
5
|Реймс
|10
|5
|2
|3
|16-12
|17
|
6
|Брест
|10
|4
|3
|3
|11-11
|15
|
7
|Нант
|10
|4
|2
|4
|16-19
|14
|
8
|Монпелье
|9
|3
|3
|3
|15-11
|12
|
9
|Ренн
|10
|2
|6
|2
|16-13
|12
|
10
|Марсель
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
11
|Ланс
|10
|3
|3
|4
|12-13
|12
|
12
|Тулуза
|10
|2
|5
|3
|11-13
|11
|
13
|Гавр
|10
|2
|5
|3
|10-12
|11
|
14
|Страсбур
|10
|3
|2
|5
|9-15
|11
|
15
|Лорьян
|10
|2
|4
|4
|15-20
|10
|
16
|Метц
|10
|2
|3
|5
|8-16
|9
|
17
|Клермон Фут
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5
|
18
|Лион
|9
|0
|3
|6
|7-18
|3
|27.10
|22:00
|
Клермон Фут – Ницца
|0 : 1
|28.10
|18:00
|
Реймс – Лорьян
|1 : 0
|28.10
|22:00
|
Ланс – Нант
|4 : 0
|28.10
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
|29.10
|15:00
|
Брест – ПСЖ
|2 : 3
|29.10
|17:00
|
Лилль – Монако
|2 : 0
|29.10
|17:00
|
Метц – Гавр
|0 : 0
|29.10
|17:00
|
Монпелье – Тулуза
|3 : 0
|29.10
|19:05
|
Ренн – Страсбур
|1 : 1
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|8
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0