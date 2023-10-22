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Сегодня, 20:19

Журналист L'Equipe: «Во Франции Головина считают великим игроком»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Фото AFP

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Метца» (2:1).

27-летний россиянин оформил дубль.

«Во Франции Головина считают великим игроком, но ему, как и его клубу, не хватает постоянства. В прошлом сезоне Александр уже был очень хорош, но потом совсем затух. Сейчас его задача — держать уровень на протяжении всего сезона», — сказал Леклер «СЭ».

«Монако» набрал 20 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице лиги 1. Следующий матч команда проведет 29 октября на выезде против «Лилля».

«Метц» находится на 16-й строчке (8 очков) и 29 октября примет «Гавр».

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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  • m_16

    Зато в России Александра большинство и за игрока не считает, судя по прежним комментариям.

    22.10.2023

  • quarktrue

    Головин - лучший атакующий полузащитник России.

    22.10.2023

  • zg

    Великие не тухнут!)А так,Саня вполне хороший игрок на средне еуропэйском уровне!

    22.10.2023

    • Дубль Головина принес «Монако» победу над «Метцем»

    Головин о дубле в ворота «Метца»: «Оба гола неплохие, но больше всего понравилось, что мы выиграли»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Монако 9 6 2 1 23-12 20
    2
    		 Ницца 9 5 4 0 10-4 19
    3
    		 ПСЖ 9 5 3 1 20-7 18
    4
    		 Лилль 9 4 3 2 12-10 15
    5
    		 Брест 9 4 3 2 9-8 15
    6
    		 Реймс 9 4 2 3 15-12 14
    7
    		 Нант 9 4 2 3 16-15 14
    8
    		 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
    9
    		 Ренн 9 2 5 2 15-12 11
    10
    		 Тулуза 9 2 5 2 11-10 11
    11
    		 Гавр 9 2 4 3 10-12 10
    12
    		 Лорьян 9 2 4 3 15-19 10
    13
    		 Страсбур 9 3 1 5 8-14 10
    14
    		 Монпелье 8 2 3 3 12-11 9
    15
    		 Ланс 9 2 3 4 8-13 9
    16
    		 Метц 9 2 2 5 8-16 8
    17
    		 Лион 8 0 3 5 6-16 3
    18
    		 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
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    34 тур
    20.10 22:00
    Гавр – Ланс
    		 0 : 0
    21.10 18:00
    ПСЖ – Страсбур
    		 3 : 0
    21.10 22:00
    Ницца – Марсель
    		 1 : 0
    22.10 14:00
    Лорьян – Ренн
    		 2 : 1
    22.10 16:00
    Лилль – Брест
    		 1 : 0
    22.10 16:00
    Нант – Монпелье
    		 2 : 0
    22.10 16:00
    Тулуза – Реймс
    		 1 : 1
    22.10 18:05
    Монако – Метц
    		 2 : 1
    22.10 21:45
    Лион – Клермон Фут
    		 - : -
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    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе

    ПСЖ

    		 8
    Ахмед Мостафа Мохамед

    Ахмед Мостафа Мохамед

    Нант

    		 5
    Акор Жером Адамс

    Акор Жером Адамс

    Монпелье

    		 5
    П
    Кайю Энрике

    Кайю Энрике

    Монако

    		 4
    Мозес Саймон

    Мозес Саймон

    Нант

    		 4
    Жосуэ Казимир

    Жосуэ Казимир

    Гавр

    		 3
    И К Ж
    Александру

    Александру

    Лилль

    		 7 1 2
    Александр Ляказетт

    Александр Ляказетт

    Лион

    		 5 1 1
    Бастьен Меюпью

    Бастьен Меюпью

    Нант

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