Журналист L'Equipe: «Во Франции Головина считают великим игроком»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Метца» (2:1).

27-летний россиянин оформил дубль.

«Во Франции Головина считают великим игроком, но ему, как и его клубу, не хватает постоянства. В прошлом сезоне Александр уже был очень хорош, но потом совсем затух. Сейчас его задача — держать уровень на протяжении всего сезона», — сказал Леклер «СЭ».

«Монако» набрал 20 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице лиги 1. Следующий матч команда проведет 29 октября на выезде против «Лилля».

«Метц» находится на 16-й строчке (8 очков) и 29 октября примет «Гавр».