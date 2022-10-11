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11 октября, 14:14

Журнал FourFourTwo признал Месси лучшим игроком в истории футбола, Яшин занял 31-е место

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг 100 лучших игроков в истории футбола.

Первое место в списке занял форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси.

На второй строчке рейтинга бывший футболист аргентинской сборной Диего Марадона, третьим стал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин занял 31-е место в списке, а экс-форвард киевского «Динамо» и советской сборной Олег Блохин стал 52-м.

Список лучших игроков в истории футбола по версии FourFourTwo:

1. Лионель Месси

2. Диего Марадона

3. Криштиану Роналду

4. Пеле

5. Зинедин Зидан

6. Йохан Кройф

7. Джордж Бест

8. Франц Беккенбауэр

9. Ференц Пушкаш

10. Роналдо

...

31. Лев Яшин

...

52. Олег Блохин

Источник: https://www.fourfourtwo.com/features/ranked-the-100-best-football-players-of-all-time/7
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 8 2 0 28-5 26
2
 Лорьян 10 8 1 1 21-14 25
3
 Марсель 10 7 2 1 20-7 23
4
 Ланс 10 6 3 1 17-8 21
5
 Монако 10 6 2 2 19-13 20
6
 Ренн 10 5 3 2 20-9 18
7
 Клермон Фут 10 5 1 4 14-15 16
8
 Лилль 10 5 1 4 18-18 16
9
 Лион 10 4 2 4 17-12 14
10
 Тулуза 10 3 3 4 14-16 12
11
 Монпелье 10 4 0 6 21-21 12
12
 Ницца 10 3 2 5 9-13 11
13
 Труа 10 3 2 5 18-21 11
14
 Реймс 10 1 5 4 12-19 8
15
 Осер 10 2 2 6 10-22 8
16
 Страсбур 10 1 5 4 10-14 8
17
 Анже 10 2 2 6 11-24 8
18
 Нант 10 1 4 5 9-18 7
19
 Аяччо 10 2 1 7 7-15 7
20
 Брест 10 1 3 6 10-21 6
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14.10 22:00
Страсбур – Лилль
 - : -
15.10 18:00
Лорьян – Реймс
 - : -
15.10 22:00
Ланс – Монпелье
 - : -
16.10 14:00
Тулуза – Анже
 - : -
16.10 16:00
Осер – Ницца
 - : -
16.10 16:00
Нант – Брест
 - : -
16.10 16:00
Ренн – Лион
 - : -
16.10 16:00
Труа – Аяччо
 - : -
16.10 18:05
Монако – Клермон Фут
 - : -
16.10 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 8
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Жан-Клер Тодибо

Жан-Клер Тодибо

Ницца

 8 1 1
Серхио Рамос

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ПСЖ

 10 1 3
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