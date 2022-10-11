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11 октября, 20:14

Отца чилийского футболиста Видаля нашли мертвым в конном клубе

Мария Гусева
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Отца полузащитника «Фламенго» и сборной Чили Артуро Видаля нашли мертвым в конном клубе в Сантьяго, сообщает ADN.

61-летний Эрасмо был найден утром 11 октября. Его обнаружила владелица ресторана, находящегося в конном клубе. По информации источника, смерть наступила из-за остановки сердца.

Сообщается, что полиция уже ведет расследование происшествия.

35-летний Артуро Видаль дебютировал за основную сборную Чили в 2007 году. Полузащитник провел за национальную команду 133 матча, в которых забил 32 гола.

Источник: https://www.adnradio.cl/nacional-futbol/2022/10/11/padre-de-arturo-vidal-es-encontrado-muerto-al-interior-del-club-hipico-de-santiago.html
Артуро Видаль
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