Отца чилийского футболиста Видаля нашли мертвым в конном клубе

Отца полузащитника «Фламенго» и сборной Чили Артуро Видаля нашли мертвым в конном клубе в Сантьяго, сообщает ADN.

61-летний Эрасмо был найден утром 11 октября. Его обнаружила владелица ресторана, находящегося в конном клубе. По информации источника, смерть наступила из-за остановки сердца.

Сообщается, что полиция уже ведет расследование происшествия.

35-летний Артуро Видаль дебютировал за основную сборную Чили в 2007 году. Полузащитник провел за национальную команду 133 матча, в которых забил 32 гола.