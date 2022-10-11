Отца чилийского футболиста Видаля нашли мертвым в конном клубе
Отца полузащитника «Фламенго» и сборной Чили Артуро Видаля нашли мертвым в конном клубе в Сантьяго, сообщает ADN.
61-летний Эрасмо был найден утром 11 октября. Его обнаружила владелица ресторана, находящегося в конном клубе. По информации источника, смерть наступила из-за остановки сердца.
Сообщается, что полиция уже ведет расследование происшествия.
35-летний Артуро Видаль дебютировал за основную сборную Чили в 2007 году. Полузащитник провел за национальную команду 133 матча, в которых забил 32 гола.
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