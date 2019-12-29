Жардим и его помощники получат 8 миллионов евро за разрыв контракта

Стали известны подробности увольнения Леонарду Жардима с поста главного тренера «Монако». Как сообщает Monaco-Matin, португальский специалист и его помощники Нельсон Кальдейра, Антонио Виейра и Хосе Барроаре после расторжения контрактов получат выплату в размере 8 миллионов евро.

Напомним, португалец работал в «Монако» с июня 2014-го. В октябре прошлого года его уволили, заменив на Тьерри Анри. Однако в конце января 2019-го Жардим вернулся.