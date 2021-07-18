Юмтити может вернуться в «Лион»

«Лион» может подписать защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити, сообщает Sport.es.

По информации источника, французский клуб работает над завершением сделки по 27-летнему футболисту. Сообщается, что «Лион» арендует игрока на год, а «Барселона» будет платить 50 процентов зарплаты.

Юмтити является воспитанником «Лиона», он перешел из французского клуба в «Барселону» летом 2016 года за 25 миллионов евро. В сезоне-2020/21 защитник провел 16 матчей за «сине-гранатовых». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 8 миллионов евро.