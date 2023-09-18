Юлиан Дракслер подписал контракт с катарским «Аль-Ахли»
Катарский «Аль-Ахли» объявил о подписании контракта с полузащитником «ПСЖ» Юлианом Дракслером.
29-летний немец заключил соглашение с клубом на два года и будет выступать под 7-м номером. Сумма трансфера не уточняется.
Дракслер выступал за «ПСЖ» с января 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист играл за «Бенфику» на правах аренды, в составе португальской команды хавбек забил 2 гола в 18 матчах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Дракслера в 6 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|5
|3
|2
|0
|15-7
|11
|
2
|Брест
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
3
|Ницца
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
4
|Марсель
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
5
|ПСЖ
|5
|2
|2
|1
|10-6
|8
|
6
|Лилль
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
7
|Метц
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
|Ренн
|5
|1
|4
|0
|10-6
|7
|
9
|Реймс
|5
|2
|1
|2
|9-7
|7
|
10
|Страсбур
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
11
|Гавр
|5
|1
|3
|1
|8-6
|6
|
12
|Лорьян
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
13
|Тулуза
|5
|1
|3
|1
|5-6
|6
|
14
|Монпелье
|5
|1
|2
|2
|9-9
|5
|
15
|Нант
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
16
|Лион
|5
|0
|2
|3
|3-10
|2
|
17
|Клермон Фут
|5
|0
|1
|4
|4-10
|1
|
18
|Ланс
|5
|0
|1
|4
|4-11
|1
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.09
|22:00
|
Монако – Ницца
|- : -
|23.09
|18:00
|
Нант – Лорьян
|- : -
|23.09
|22:00
|
Брест – Лион
|- : -
|24.09
|14:00
|
Метц – Страсбур
|- : -
|24.09
|16:00
|
Гавр – Клермон Фут
|- : -
|24.09
|16:00
|
Ланс – Тулуза
|- : -
|24.09
|18:05
|
Монпелье – Ренн
|- : -
|24.09
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|- : -
|26.09
|22:00
|
Лилль – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|3
|1
|1
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|3
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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