Выражение лица Месси после замены в «ПСЖ» стало мемом

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в середине второго тайма матча с «Лионом» был заменен на Ашрафа Хакими. При этом аргентинец отказался пожать руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино, когда уходил с поля.

По выражению лица Месси было понятно, что он недоволен заменой и не согласен с решением тренера.

Мимика Месси быстро превратилась в мем, который разлетелся по интернету.