Выражение лица Месси после замены в «ПСЖ» стало мемом
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в середине второго тайма матча с «Лионом» был заменен на Ашрафа Хакими. При этом аргентинец отказался пожать руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино, когда уходил с поля.
По выражению лица Месси было понятно, что он недоволен заменой и не согласен с решением тренера.
Мимика Месси быстро превратилась в мем, который разлетелся по интернету.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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