Во Франции рассматривают три варианта распределения клубов в таблице
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Во вторник премьер-министр Франции объявил о досрочном завершения сезона-2019/20 во всех видах спорта. Профессиональная футбольная лига Франции планирует принять окончательное решение по лиге 1 и лиге 2 на этой неделе.
По данным RMC, в организации рассматривают три варианта распределения мест в турнирной таблице при досрочном завершении сезона:
— Индекс эффективности: отношение очков к сыгранным матчам;
— Принятие за окончательную таблицу на момент последнего сыгранного матча;
— Принятие за окончательную таблицу по итогам первого круга.
Selon RMC, trois options sont envisag?es pour ?tablir le classement de la saison 2019-2020 pic.twitter.com/p2vJrs9UIP— MadeInFOOT (@madeinfoot) April 28, 2020