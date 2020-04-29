Во Франции рассматривают три варианта распределения клубов в таблице

Во вторник премьер-министр Франции объявил о досрочном завершения сезона-2019/20 во всех видах спорта. Профессиональная футбольная лига Франции планирует принять окончательное решение по лиге 1 и лиге 2 на этой неделе.

По данным RMC, в организации рассматривают три варианта распределения мест в турнирной таблице при досрочном завершении сезона:

— Индекс эффективности: отношение очков к сыгранным матчам;

— Принятие за окончательную таблицу на момент последнего сыгранного матча;

— Принятие за окончательную таблицу по итогам первого круга.