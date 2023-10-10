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Сегодня, 16:22

Владелец «Наполи» рассказал, что рассматривал Энрике на пост главного тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что рассматривал на пост главного тренера кандидатуры Тьяго Мотты и Луиса Энрике.

«Летом я разговаривал с Тьяго Моттой, но он не захотел занимать место тренера Спаллетти. Я позвонил Луису Энрике, и, слава богу, он поехал во Францию. Посмотрите на его результаты... Он меня тоже не убедил в наших разговорах в течение трех дней», — приводит слова Де Лаурентиса AS.

53-летний Энрике возглавил «ПСЖ» 5 июля. Под его руководством французский клуб провел 10 матчей и одержал пять побед.

После 8 туров парижский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице лиги 1, набрав 15 очков. Лидирует — «Монако» (17 очков).

Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
Серия А
0
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Лукеба и Густо впервые вызваны в сборную Франции. Они заменят травмированных Дисаси и Кунде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 ПСЖ 8 4 3 1 17-7 15
4
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
5
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
8
 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
12
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
13
 Гавр 8 2 3 3 10-12 9
14
 Ланс 8 2 2 4 8-13 8
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 - : -
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 - : -
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 - : -
22.10 16:00
Лилль – Брест
 - : -
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 - : -
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
22.10 18:05
Монако – Метц
 - : -
22.10 21:45
Лион – Клермон Фут
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 6 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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