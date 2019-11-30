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Верратти не поможет «ПСЖ» в игре с «Монако»

16:30
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что полузащитник Марко Верратти пропустит воскресный матч 15-го тура чемпионата Франции против «Монако», информирует Le Parisien.

По словам тренера, 27-летний итальянец почувствовал дискомфорт в левом бедре после сегодняшней тренировки. В этом сезоне Верратти провел за «ПСЖ» 16 игр.

Чемпионат Франции: лига 1, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, турнирная таблица

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