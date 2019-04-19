15:40 | Футбол — Франция

У Фабрегаса диагностирована травма икроножной мышцы

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Полузащитник "Монако"  Сеск Фабрегас получил травму левой икроножной мышцы, сообщает пресс-служба клуба.

31-летний испанец травмировался в матче 32-го тура чемпионата Франции с "Реймсом" (0:0). Сроки восстановления не сообщаются.

Также травмирован полузащитник Вильям Венкер, хавбек Жорж-Кевин Нкуду и нападающий Виллем Жеббель проходят реабилитацию. 

Форвад Пьетро Пеллегри восстанавливается после травмы.

В воскресенье, 21 апреля, "Монако" в гостевом матче 33-го тура чемпионата Франции встретится с "ПСЖ".

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