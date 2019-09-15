«Тулуза» и «Сент-Этьен» сыграли вничью

«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Тулузой» (2:2) в матче 5-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дублем отметился нападающий Ромен Амума.

«Сент Этьен» с 5 очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице лиги 1. «Тулуза» — 9-я строчка и 8 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1

5-й тур

«Сент-Этьен» — «Тулуза» — 2:2 (1:2)

Голы: Градель, 15 — с пенальти (0:1). Лейя Исека, 24 (0:2). Амума, 45 (1:2). Амума, 56 (2:2).

«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши, Перрен, Колодзейчак, Мукуди, Кабай (Юссуф, 68), М`Вила, Будебуз (Берич, 46), Хазри, Амума, Буанга (Норден, 76).

«Тулуза»: Рейне, Силла, Морейра, Амиан, Диаките, Венкер, Макенго (Доссеви, 74), Сангаре, Градель, Саид (Сидибе, 88), Лейя Исека (Кулурис, 68).

Предупреждения: Перрен, 37. Мукуди, 79. Юссуф, 90+2.

Судья: Стина (Франция).

15 сентября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

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