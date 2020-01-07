Тухель выступил против ухода Кавани из «ПСЖ» этой зимой

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель считает, что нападающий команды Эдинсон Кавани не уйдет зимой. Ранее сообщалось об интересе к уругвайцу со стороны «Атлетико».

— Мы хотим выиграть все титулы, — цитирует AFP Тухеля. — Для этого нужна отличная команда, нужны сложные решения. Это необходимо в таком клубе, как «ПСЖ». Мы не хотим сильно менять состав в зимнее трансферное окно, потому что это не «Монополия». Это люди, это коллектив, команда, в которой есть собственный командный дух. Поэтому каждый приходящий и уходящий футболист приносит свою долю неопределенности. И нам это не нравится. Мы довольны нынешним составом. Надеюсь, он не изменится.