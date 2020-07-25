Тухель недоволен судейством в финале Кубка Франции

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после победы над «Сент-Этьеном» в финале Кубка Франции (1:0) высказал недовольство работой судейской бригады. Во время встречи были показаны 10 желтых и 1 красная карточки.

— Мы выиграли в финале, это самое главное, — цитирует Eurosport Тухеля. — Было очень трудно. Мы победили, но у нас есть много вещей, который нужно улучшить. Кроме того, проблемы с Тило, Неймаром и Мбаппе, и это дорого нам обходится. Нам нужно подождать.

У меня нет новостей о Мбаппе. В этом сезоне мы трижды играли против «Сент-Этьена», и было три красных карточки. И каждый раз они случались в первые 30 минут, а не в конце матча, когда они устали. Сегодня все началось с Нея и закончилось на Килиана. Кроме того, мы получили три карточки за их фол! Я действительно не могу этого понять.