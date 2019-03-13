Томас Тухель: "У "ПСЖ" еще остаются цели на сезон"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал победу над "Дижоном" (4:0) в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Франции. Ранее парижане вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

– Я ждал такой реакции от команды, – цитирует AFP Тухеля. – Ребята произвели хорошее впечатление еще на тренировке. Мы много говорили с ними. Я был спокоен и убежден, что мы снова можем побеждать. Это была хорошая возможность отвлечься от матча с "Манчестер Юнайтед". Команда хорошо поработала, показала высокий темп. Мы забили четыре мяча и создали много моментов. Это был первый шаг к демонстрации того, что мы можем реагировать как чемпионы. У нас еще остаются цели на сезон. Мы должны выиграть оставшиеся турниры: лигу 1 и Кубок Франции.