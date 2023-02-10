Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:34

Месси должен возобновить тренировки с понедельника

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси должен возобновить тренировки с понедельника, 13 февраля, сообщает журналист Адриен Гренье.

Тем не менее, это только предварительные данные. Игрок будет находиться под бдительным контролем медицинского персонала.

Месси из-за травмы пропустит матч 23-го тура чемпионата Франции против «Монако». Также под большим вопросом его участие в первом матче в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

35-летний аргентинец получил повреждение подколенного сухожилия в матче 1/8 финала Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

В нынешнем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

Лионель Месси
ФК Бавария
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Материалы сюжета: Лига чемпионов: 1/8 финала — пары и расписание матчей
Мбаппе надеется попасть в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Баварией»
Суперлига переходит в наступление. Новая система может изменить европейский футбол, как «дело Босмана»
Нойер открыто ругается с «Баварией». Похоже, его время в Мюнхене истекло
Меньян пропустит матч ЛЧ против «Тоттенхэма» 14 февраля
Льорис пропустит 6-8 недель из-за повреждения связок колена и не сыграет с «Миланом» в ЛЧ
Мбаппе признан лучшим футболистом Европы прошлого года. Кто его партнеры по символической сборной
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: глава Федерации футбола Франции будет признан виновным в сексуальных домогательствах
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
3
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
8
 Ницца 22 9 7 6 27-21 34
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 - : -
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 - : -
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 16 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости