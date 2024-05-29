Игнатьев считает, что Сафонову будет сложно выиграть конкуренцию у Доннаруммы в «ПСЖ»

Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Игнатьев считает, что 25-летнему россиянину будет сложно конкурировать с Джанлуиджи Доннаруммой.

«На сегодня Сафонову сложно отдать предпочтение, если выбирать между этими двумя вратарями. Ему ведь еще надо будет пройти адаптацию. И даже после этого итальянец будет считаться первым номером «ПСЖ». Тренеры не смогут просто так поставить Сафонова в состав. Для этого Матвею надо будет как-то проявить себя, совершить что-то сверхъестественное. И если все получится, тогда Доннаруму могут поменять», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

28 мая авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Сафонов подписал пятилетний контракт с «ПСЖ». Ожидается, что о трансфере будет объявлено в ближайшее время.