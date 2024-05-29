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Игнатьев считает, что Сафонову будет сложно выиграть конкуренцию у Доннаруммы в «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Игнатьев считает, что 25-летнему россиянину будет сложно конкурировать с Джанлуиджи Доннаруммой.

«На сегодня Сафонову сложно отдать предпочтение, если выбирать между этими двумя вратарями. Ему ведь еще надо будет пройти адаптацию. И даже после этого итальянец будет считаться первым номером «ПСЖ». Тренеры не смогут просто так поставить Сафонова в состав. Для этого Матвею надо будет как-то проявить себя, совершить что-то сверхъестественное. И если все получится, тогда Доннаруму могут поменять», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

28 мая авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Сафонов подписал пятилетний контракт с «ПСЖ». Ожидается, что о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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