Судья остановил матч «ПСЖ» из-за гомофобных баннеров на стадионе

«ПСЖ» обыграл «Метц» со счетом 2:0 в выездном матче 4-го тура лиги 1. Встреча прерывалась из-за появления на стадионе гомофобных баннеров в середине первого тайма на несколько минут. Их вывесили болельщики хозяев. Это уже четвертый подобный инцидент во Франции в сезоне-2019/20.

Yet another Ligue 1 match delayed as a homophobic banner is removed during Metz and PSG pic.twitter.com/cZgeDmV7aM