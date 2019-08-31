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Судья остановил матч «ПСЖ» из-за гомофобных баннеров на стадионе

01:16

«ПСЖ» обыграл «Метц» со счетом 2:0 в выездном матче 4-го тура лиги 1. Встреча прерывалась из-за появления на стадионе гомофобных баннеров в середине первого тайма на несколько минут. Их вывесили болельщики хозяев. Это уже четвертый подобный инцидент во Франции в сезоне-2019/20.

Счет во встрече открыл с пенальти на 11-й минуте полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, а 43 минуте матча его удвоил Эрик Шупо-Мотинг. Эта победа стала для «ПСЖ» третьей в четырех стартовых турах национального чемпионата.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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