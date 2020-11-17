СМИ: «ПСЖ» не планирует предлагать контракт Рамосу

«ПСЖ» не будет предлагать контракт защитнику «Реала» Серхио Рамосу, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Le Parisien.

Ранее появлялась информация, что парижане планируют предложить 34-летнему испанцу трехлетний контракт с зарплатой почти в 20 миллионов евро за сезон.

Действующий контракт Рамоса с «Реалом» рассчитан до лета следующего года.

Однако «ПСЖ» не делал никаких предложений Рамосу, и в клубе сосредоточены на оптимизации расходов, поскольку столичная команда ожидает убытки в размере 120 миллионов евро.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года, в составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.