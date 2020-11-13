СМИ: «ПСЖ» готов подписать Рамоса на любых условиях

Защитник «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает El Chiringuito. Парижане готовы предложить испанцу контракт, на любых условиях.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Рамос с большой долей вероятности покинет «Реал» по окончании текущего сезона.

Действующий контракт капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года, и клуб всё ещё не продлил с ним соглашение. «Реал» предложил Рамосу контракт на два года с сокращением зарплаты на 20 процентов. Однако футболист не хочет идти на понижение оклада и намерен подписать соглашение на три сезона.

С «Реалом» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.