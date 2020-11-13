СМИ: «ПСЖ» готов подписать Рамоса на любых условиях
Защитник «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает El Chiringuito. Парижане готовы предложить испанцу контракт, на любых условиях.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Рамос с большой долей вероятности покинет «Реал» по окончании текущего сезона.
Действующий контракт капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года, и клуб всё ещё не продлил с ним соглашение. «Реал» предложил Рамосу контракт на два года с сокращением зарплаты на 20 процентов. Однако футболист не хочет идти на понижение оклада и намерен подписать соглашение на три сезона.
С «Реалом» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.