СМИ: Неймару грозит до 5 лет тюрьмы

Нападающий "ПСЖ" Неймар может получить от 1 до 5 лет тюрьмы из-за дела о возможном изнасиловании. Как сообщает Globoesporte, 3 июня полиция начнет расследование и вызовет бразильца, а также девушку, которая обвиняет его в этом преступлении, для дачи показаний. Кроме того, будут изучены их мобильные телефоны.

Расследование будет проведено из-за того, что Неймар опубликовал интимные изображения девушки. В Бразилии подобное деяние считается преступлением, согласно статье 281-С Уголовного кодекса страны.

Ранее девушка, имя которой не разглашается, подала заявление в полицию, в котором сообзщила, что Неймар изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле.

Неймара обвиняют в изнасиловании. Он говорит, что это шантаж