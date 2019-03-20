СМИ: Фалькао хочет вернуться в "Атлетико"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао заинтересован в возвращении в "Атлетико". Как утверждает портал Goal со ссылкой на испанские СМИ, мадридский клуб может приобрести 33-летнего колумбийца в случае продажи форварда Антуана Гризманна.

Контракт Фалькао с "Монако" рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро. Еще одним претендентом на игрока является "Интер".

Фалькао выступал за "Атлетико" с 2011 по 2013 год. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы.

В текущем сезоне Фалькао провел 31 матч за "Монако" и забил 13 голов.

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