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Следующий сезон чемпионата Франции начнется 22 августа

14:58
Чемпионат Франции по футболу. Фото lfp.fr.
Чемпионат Франции по футболу. Фото lfp.fr.
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Новый сезон французской лиги 1 начнется 22 августа, сообщает RMC.

После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены е даты начала сезона-2020/21. Игры высшего дивизиона начнутся 22 августа, 23 августа запланирован старт лиги 2.

После заседания исполкома УЕФА 17 июня, когда будут установлены даты проведения матчей еврокубков, календарь будет доработан.

30 апреля было принято решение не возобновлять нынешний сезон, «ПСЖ» был объявлен чемпионом Франции по итогам сезона-2019/20.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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