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«Сент-Этьен» с минимальным счетом одолел «Ним»

20:07
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В матче 8-го тура чемпионата Франции «Ним» принимал «Сент-Этьен». Гости одержали победу со счетом 1:0.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«Ним» — «Сент-Этьен» — 0:1 (0:0)

Гол: Дебюши, 68.

"Ним": Бернардони, Мартинес, Мигель, Бриансон, Алакуш (Сарр, 90), До, Ферхат, Филиппото, Валлс (Денки, 72), Рипар, Фомба (Стояновски, 85).

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Перрен, Колодзейчак, Мукуди, Кабай (Юссуф, 46), М`Вила, Хазри (Аби, 78), Амума, Буанга, Норден (Салиба, 89).

Предупреждения: Алакуш, 4. Кабай, 7. Колодзейчак, 62. Амума, 64.

Удаление: Амума, 74.

Судья: Леонар (Франция).

29 сентября. Ним. Стадион «Стад де Костьер».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/

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