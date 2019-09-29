«Сент-Этьен» с минимальным счетом одолел «Ним»
20:07
В матче 8-го тура чемпионата Франции «Ним» принимал «Сент-Этьен». Гости одержали победу со счетом 1:0.
Чемпионат Франции. Лига 1
8-й тур
«Ним» — «Сент-Этьен» — 0:1 (0:0)
Гол: Дебюши, 68.
"Ним": Бернардони, Мартинес, Мигель, Бриансон, Алакуш (Сарр, 90), До, Ферхат, Филиппото, Валлс (Денки, 72), Рипар, Фомба (Стояновски, 85).
«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Перрен, Колодзейчак, Мукуди, Кабай (Юссуф, 46), М`Вила, Хазри (Аби, 78), Амума, Буанга, Норден (Салиба, 89).
Предупреждения: Алакуш, 4. Кабай, 7. Колодзейчак, 62. Амума, 64.
Удаление: Амума, 74.
Судья: Леонар (Франция).
29 сентября. Ним. Стадион «Стад де Костьер».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/
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