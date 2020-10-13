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«Сент-Этьен» предлагал контракт Балотелли

13 октября 2020, 23:45
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«Сент-Этьен» предпринимал попытки подписать бывшего нападающего сборной Италии Марио Балотелли, сообщает L'Equipe.

После ухода из «Брешии» 30-летний форвард пребывает в статусе свободного агента. Отмечается, что агент игрока Мино Райола отклонил предложение «Сент-Этьена», но не потому что сторону футболиста не устроил финансовый вопрос — якобы Балотелли сейчас не совсем готов играть в футбол, поскольку его мысли заняты другим.

Сейчас единственным заинтересованным в переходе Балотелли клубом является «Специя».

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