«Сент-Этьен» предлагал контракт Балотелли

«Сент-Этьен» предпринимал попытки подписать бывшего нападающего сборной Италии Марио Балотелли, сообщает L'Equipe.

После ухода из «Брешии» 30-летний форвард пребывает в статусе свободного агента. Отмечается, что агент игрока Мино Райола отклонил предложение «Сент-Этьена», но не потому что сторону футболиста не устроил финансовый вопрос — якобы Балотелли сейчас не совсем готов играть в футбол, поскольку его мысли заняты другим.

Сейчас единственным заинтересованным в переходе Балотелли клубом является «Специя».