«Сент-Этьен» потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Франции
В матче 25-го тура чемпионата Франции «Брест» принимал «Сент-Этьен». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.
«Сент-Этьен» терпит поражения на протяжении четырех матчей подряд.
Чемпионат Франции. Лига 1
25-й тур
«Брест» — «Сент-Этьен» — 3:2 (3:0)
Голы: Лан, 20 (1:0). Шарбоннье, 38 (2:0). Кардона, 43 (3:0). Буанга, 54 — с пенальти (3:1). Диони, 69 (3:2).
«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Перро, Дюверн, Бело, Лан, Баттоккио, Белькебла, Грансир (Курт, 75), Шарбоннье, Кардона (Магнетти, 84).
«Сент-Этьен»: Рюффье, Колодзейчак, Салиба, Фофана, Масон (Онора, 46), Кабай, М`Вила, Будебуз (Бенкедим, 80), Камара, Буанга, Аби (Диони, 46).
Предупреждения: Масон, 2. Шардонне, 51. Буанга, 55. Ларсоннье, 55. Кабай, 83.
Судья: Ваттеллье (Франция).
16 февраля. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».
«Реймс» — «Ренн» — 1:0 (0:0)
Гол: Туре, 72 — с пенальти.
«Реймс»: Райкович, Фокет, Камара, Абдельхамид, Дисаси, Шавалерен, Кассама (Донис, 65), Мунетси, Думбья (Мбюкю, 90+3), Диа (Ромао, 79), Туре.
«Ренн»: Менди, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Мауасса (Боэй, 46), Н`Зонзи, Буриго, Леа Силики (Дель Кастильо, 76), Сьебатше (Ньянг, 56), Тэ, Рафинья.
Предупреждения: Кассама, 59. Рафинья, 81.
Судья: Батта (Франция).
16 февраля. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/