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Руис-Атиль уйдет из «ПСЖ» бесплатно

03:16

Полузащитник Кайс Руис-Атиль объявил об уходе из «ПСЖ». 18-летний француз не собирается продлевать истекающий летом контракт.

«Я не знаю, с чего начать, но приключение для меня с «ПСЖ» на этом заканчивается. Здесь я все узнал! Здесь я осуществил свою мечту, играя с величайшими игроками и став профессиональным футболистом. Хотел бы от всей души поблагодарить всех членов клуба: президента, персонал, различных тренеров, которых я знал с самого начала моих тренировок, и всех людей в тени, которые работают каждый день на благо клуба, чтобы мы могли быть в лучших условиях», — написал игрок в Instagram.

Публикация от Kays Ruiz-Atil Officiel (@kays_atil)

Ранее появилась информация, что Руис-Атиль может вернуться в «Барселону», в которой тренировался с 2009 по 2015 год (до перехода в парижский клуб).

В этом сезоне полузащитник сыграл в 7 матчах за основной состав «ПСЖ».

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