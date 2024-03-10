Головин провел 200-й матч за «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин проводит 200-й матч за клуб. Юбилейной для 27-летнего россиянина стала встреча со «Страсбуром» в чемпионате Франции.

На счету хавбека 31 мяч и 37 голевых пасов в 200 матчах за монегасков. Игрок перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018-го за 30 миллионов евро.

В этом сезоне Головин провел за клуб 23 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.