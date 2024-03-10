Головин провел 200-й матч за «Монако»
Полузащитник «Монако» Александр Головин проводит 200-й матч за клуб. Юбилейной для 27-летнего россиянина стала встреча со «Страсбуром» в чемпионате Франции.
На счету хавбека 31 мяч и 37 голевых пасов в 200 матчах за монегасков. Игрок перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018-го за 30 миллионов евро.
В этом сезоне Головин провел за клуб 23 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|16
|8
|1
|56-21
|56
|
2
|Брест
|25
|13
|7
|5
|35-19
|46
|
3
|Монако
|25
|13
|6
|6
|45-34
|45
|
4
|Лилль
|25
|11
|9
|5
|36-22
|42
|
5
|Ланс
|25
|12
|6
|7
|34-24
|42
|
6
|Ницца
|25
|11
|7
|7
|24-19
|40
|
7
|Марсель
|25
|10
|9
|6
|40-26
|39
|
8
|Ренн
|25
|9
|9
|7
|38-31
|36
|
9
|Реймс
|25
|10
|5
|10
|32-34
|35
|
10
|Лион
|26
|10
|4
|12
|30-40
|34
|
11
|Тулуза
|26
|7
|8
|11
|29-36
|29
|
12
|Монпелье
|25
|6
|9
|10
|29-34
|27
|
13
|Гавр
|25
|6
|9
|10
|25-31
|27
|
14
|Страсбур
|25
|6
|8
|11
|25-38
|26
|
15
|Лорьян
|25
|6
|7
|12
|33-47
|25
|
16
|Нант
|25
|7
|4
|14
|23-38
|25
|
17
|Метц
|25
|6
|5
|14
|22-37
|23
|
18
|Клермон Фут
|25
|3
|8
|14
|17-42
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.03
|23:00
|
Тулуза – Лион
|2 : 3
|16.03
|19:00
|
Нант – Страсбур
|- : -
|16.03
|23:00
|
Ланс – Ницца
|- : -
|17.03
|15:00
|
Брест – Лилль
|- : -
|17.03
|17:00
|
Клермон Фут – Гавр
|- : -
|17.03
|17:00
|
Монако – Лорьян
|- : -
|17.03
|17:00
|
Реймс – Метц
|- : -
|17.03
|19:05
|
Ренн – Марсель
|- : -
|17.03
|22:45
|
Монпелье – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|14
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Мозес Саймон
Нант
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|17
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|16
|1
|1
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