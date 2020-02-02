Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров после матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3) остался недоволен судейством. Команда заканчивала встречу вдевятером.

— Это была очень сложная игра, но я очень расстроен использованием видео, — цитирует Петрова L'Equipe. — Я заметил, что решения ВАР все еще против «Монако». Существует сомнения в первом голе «Нима», когда атаковали Хенрикса, и красной карточке Бакайоко. Эти два решения подлежат сомнению, но еще раз замечаю, что они против «Монако», так было с самого начала сезона.

Я не знаю, почему нас постоянно наказывают. Хочу, чтобы относились справедливо. Не оспариваю ВАР, это часть игры, уважаю правила, но должна быть справедливость. Собираюсь поговорить об этом с лигой.