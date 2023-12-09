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Сегодня, 04:23

Сампаоли может возглавить «Лион»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новым главным тренером «Лиона» может стать Хорхе Сампаоли, сообщил в Twitter журналист Гастон Эдул.

На прошлой неделе «Лион» объявил об увольнении Фабио Гроссо с поста главного тренера. Он тренировал команду с сентября этого года. Под его руководством «ткачи» провели 7 матчей, в которых одержали 1 победу и дважды сыграли вничью.

В 14 турах чемпионата Франции «Лион» набрал 7 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Игроки &laquo;Лиона&raquo; Махамаду Диавара и&nbsp;Саэль Кэмбеди в&nbsp;шоке от&nbsp;игры команды. «Лион» — последний в лиге 1. Что происходит с главным клубом Франции до эпохи «ПСЖ»?
Футбол
ФК Лион
Хорхе Сампаоли
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«Монпелье» и «Ланс» голов не забили
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 14 8 3 3 29-19 27
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Ланс 15 6 5 4 19-15 23
6
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
7
 Брест 14 6 4 4 18-15 22
8
 Марсель 14 5 5 4 18-14 20
9
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 14 3 6 5 19-19 15
13
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
14
 Страсбур 14 3 5 6 12-19 14
15
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 14 1 4 9 11-27 7
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.12 23:00
Монпелье – Ланс
 0 : 0
9.12 19:00
Ренн – Монако
 - : -
9.12 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
10.12 15:00
Ницца – Реймс
 - : -
10.12 17:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
10.12 17:00
Метц – Брест
 - : -
10.12 17:00
Страсбур – Гавр
 - : -
10.12 19:05
Лион – Тулуза
 - : -
10.12 22:45
Лорьян – Марсель
 - : -
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ПСЖ

 15
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Монпелье

 7
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Монако

 6
П
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ПСЖ

 5
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Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

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И К Ж
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