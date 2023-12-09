Сампаоли может возглавить «Лион»

Новым главным тренером «Лиона» может стать Хорхе Сампаоли, сообщил в Twitter журналист Гастон Эдул.

На прошлой неделе «Лион» объявил об увольнении Фабио Гроссо с поста главного тренера. Он тренировал команду с сентября этого года. Под его руководством «ткачи» провели 7 матчей, в которых одержали 1 победу и дважды сыграли вничью.

В 14 турах чемпионата Франции «Лион» набрал 7 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.