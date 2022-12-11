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Сегодня, 18:46

«ПСЖ» готов заплатить за Беллингема более 120 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» не отказался от борьбы за подписание полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает El Nacional.

Парижский клуб готов заплатить за 19-летнего игрока сборной Англии более 120 миллионов евро.

Ранее в СМИ писали, что игроком также интересуются «Челси», «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне англичанин провел 22 матча за «шмелей» во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Беллингем играет за «Боруссию» с 2020 года. Срок его действующего контракта истекает 30 июня 2025 года.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Джуд Беллингем
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И В Н П +/- О
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 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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Аяччо – Анже
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28.12 00:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 00:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 00:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
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Лорьян – Монпелье
 - : -
28.12 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
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Ницца – Ланс
 - : -
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ПСЖ – Страсбур
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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