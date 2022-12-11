«ПСЖ» готов заплатить за Беллингема более 120 миллионов евро

«ПСЖ» не отказался от борьбы за подписание полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает El Nacional.

Парижский клуб готов заплатить за 19-летнего игрока сборной Англии более 120 миллионов евро.

Ранее в СМИ писали, что игроком также интересуются «Челси», «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне англичанин провел 22 матча за «шмелей» во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Беллингем играет за «Боруссию» с 2020 года. Срок его действующего контракта истекает 30 июня 2025 года.