«ПСЖ» готов платить Рэшфорду 850 тысяч фунтов стерлингов в неделю

«ПСЖ» готов сделать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда одним из самых высокооплачиваемых игроков на планете, утверждает Daily Mirror.

Парижский клуб готов платить 25-летнему игроку 850 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Маркус Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Его соглашение с клубом истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел за манкунианцев 19 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 55 миллионов евро.