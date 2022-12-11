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«ПСЖ» готов платить Рэшфорду 850 тысяч фунтов стерлингов в неделю

Иван Шитик
Корреспондент
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Маркус Рэшфорд.
Фото AFP

«ПСЖ» готов сделать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда одним из самых высокооплачиваемых игроков на планете, утверждает Daily Mirror.

Парижский клуб готов платить 25-летнему игроку 850 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Маркус Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Его соглашение с клубом истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел за манкунианцев 19 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
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 Лион 15 6 3 6 23-18 21
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 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
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 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
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 Труа 15 3 5 7 26-31 14
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 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
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 Брест 15 3 4 8 16-28 13
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 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
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 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
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Терем Моффи

Лорьян

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Эммануэль Агбаду

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 12 2 2
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