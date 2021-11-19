«ПСЖ» провел переговоры с агентом Кессье
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо провел переговоры с агентом полузащитника «Милана» Франка Кессье, сообщает инсайдер Николо Скира.
Контракт футболиста с «россонери» рассчитан до конца текущего сезона. Стороны не договорились о продлении контракта. Красно-черные готовы продать игрока в январе.
Игрок хотел зарабатывать 9 миллионов евро «чистыми» за сезон при нынешней зарплате в 2,2 миллиона. «Милан» готов предложить ему не более 6 миллионов.
24-летний ивуариец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Милан» и забил два мяча.
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