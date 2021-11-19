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«ПСЖ» провел переговоры с агентом Кессье

16:09
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо провел переговоры с агентом полузащитника «Милана» Франка Кессье, сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт футболиста с «россонери» рассчитан до конца текущего сезона. Стороны не договорились о продлении контракта. Красно-черные готовы продать игрока в январе.

Игрок хотел зарабатывать 9 миллионов евро «чистыми» за сезон при нынешней зарплате в 2,2 миллиона. «Милан» готов предложить ему не более 6 миллионов.

24-летний ивуариец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Милан» и забил два мяча.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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Краснодар
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31%

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ТБ 2.5

23%

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16%

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Ливерпуль
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Ф1 (-1.0)

20%

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Обе забьют - да

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1.64
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Обе забьют - да

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Иван Шитик все материалы автора

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