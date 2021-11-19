СМИ сообщили, что Икарди уже изменял жене в 2018 году
Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди не в первый раз изменяет своей жене Ванде Наре, сообщает Corrierre dello Sport со ссылкой на аргентинскую передачу Intrusos.
В эфире программы журналист Родриго Люссич сообщил, что футболист имел интимный контакт с другой женщиной в 2018 году, когда пара отдыхала на Ибице. По словам журналиста, когда они находились в одном из клубов и смотрели шоу, Икарди обратил внимание на девушку, работавшую в клубе, они обменялись взглядами. Он отправился в туалет, где у него и произошел половой акт с незнакомкой, утверждает источник, после чего они по очереди вернулись, чтобы не привлекать внимание.
Ранее Нара уличила футболиста в интрижке с аргентинской актрисой, певицей и моделью Чиной Суарес. Она собиралась подавать на развод, но пара в итоге помирилась. Позднее появились сообщения, что Ванда передумала и все-таки уходит от мужа. На данный момент сообщения не подтвердились. По сообщениям СМИ, чтобы спасти брак, Икарди передал жене права на свои контракты (настоящие и будущие), а также на всю свою собственность до 2050 года. Ванда Нара ушла к Икарди от другого футболиста Макси Лопеса.
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