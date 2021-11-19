Доннарумма пропустит матч с «Нантом» из-за болезни
Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма пропустит матч 14-го тура чемпионата Франции с «Нантом» из-за болезни. Он не смог тренироваться из-за гастроэнтерита, сообщает L'Equipe.
Пока точные сроки восстановления голкипера неизвестны.
22-летний Доннарумма провел семь матчей за «ПСЖ» в этом сезоне во всех турнирах.
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