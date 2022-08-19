Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

19 августа, 23:46

«ПСЖ» прекратил переговоры с «Эвертоном» по трансферу полузащитника Гуйе

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник Идрисса Гуйе не собирается уходить из «ПСЖ» в «Эвертон», сообщает L'Equipe.

По данным источника, переговоры между сторонами завершились, несмотря на то, что сенегальский футболист согласился перейти в английский клуб.

32-летний игрок уже выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019 год, после чего перешел в «ПСЖ».

В минувшем сезоне Гуйе провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Transferts-idrissa-gueye-psg-s-eloigne-d-everton/1349080
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Эвертон
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если каждый день ходить пешком по лестнице
Запрет на дриблинг и длинные передачи, и тотальное превосходство по ударам. Как играет «Спартак» Абаскаля в цифрах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УЕФА может наказать «Марсель» и «ПСЖ» за нарушение финансового фейр-плей

«Лион» разгромил «Труа» в чемпионате Франции
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Лион 2 2 0 0 6-2 6
2
 ПСЖ 2 2 0 0 10-2 6
3
 Тулуза 2 1 1 0 4-1 4
4
 Ланс 2 1 1 0 3-2 4
5
 Лилль 2 1 1 0 5-2 4
6
 Монако 2 1 1 0 3-2 4
7
 Марсель 2 1 1 0 5-2 4
8
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
9
 Клермон Фут 2 1 0 1 4-7 3
10
 Монпелье 2 1 0 1 5-7 3
11
 Нант 2 0 2 0 1-1 2
12
 Анже 2 0 2 0 2-2 2
13
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
14
 Осер 2 0 1 1 3-6 1
15
 Ренн 2 0 1 1 1-2 1
16
 Страсбур 2 0 1 1 2-3 1
17
 Брест 2 0 1 1 3-4 1
18
 Аяччо 2 0 1 1 1-2 1
19
 Труа 3 0 0 3 3-10 0
20
 Реймс 2 0 0 2 3-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.08 22:00
Лион – Труа
 4 : 1
20.08 18:00
Монако – Ланс
 - : -
20.08 22:00
Марсель – Нант
 - : -
21.08 14:00
Страсбур – Реймс
 - : -
21.08 16:00
Анже – Брест
 - : -
21.08 16:00
Клермон Фут – Ницца
 - : -
21.08 16:00
Монпелье – Осер
 - : -
21.08 16:00
Тулуза – Лорьян
 - : -
21.08 18:05
Ренн – Аяччо
 - : -
21.08 21:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 3
Тете

Тете

Лион

 3
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
И К Ж
Юссуф Фофана

Юссуф Фофана

Монако

 2 1 1
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 2 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости