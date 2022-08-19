«ПСЖ» прекратил переговоры с «Эвертоном» по трансферу полузащитника Гуйе

Полузащитник Идрисса Гуйе не собирается уходить из «ПСЖ» в «Эвертон», сообщает L'Equipe.

По данным источника, переговоры между сторонами завершились, несмотря на то, что сенегальский футболист согласился перейти в английский клуб.

32-летний игрок уже выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019 год, после чего перешел в «ПСЖ».

В минувшем сезоне Гуйе провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.