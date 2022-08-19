«ПСЖ» прекратил переговоры с «Эвертоном» по трансферу полузащитника Гуйе
Полузащитник Идрисса Гуйе не собирается уходить из «ПСЖ» в «Эвертон», сообщает L'Equipe.
По данным источника, переговоры между сторонами завершились, несмотря на то, что сенегальский футболист согласился перейти в английский клуб.
32-летний игрок уже выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019 год, после чего перешел в «ПСЖ».
В минувшем сезоне Гуйе провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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|6
|
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|2
|0
|0
|10-2
|6
|
3
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Ланс
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Монако
|2
|1
|1
|0
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|4
|
7
|Марсель
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|1
|1
|0
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|4
|
8
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
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|2
|1
|0
|1
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|3
|
10
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|2
|1
|0
|1
|5-7
|3
|
11
|Нант
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Анже
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
13
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Осер
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
15
|Ренн
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Страсбур
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
17
|Брест
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
18
|Аяччо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
19
|Труа
|3
|0
|0
|3
|3-10
|0
|
20
|Реймс
|2
|0
|0
|2
|3-8
|0
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38 тур
|19.08
|22:00
|
Лион – Труа
|4 : 1
|20.08
|18:00
|
Монако – Ланс
|- : -
|20.08
|22:00
|
Марсель – Нант
|- : -
|21.08
|14:00
|
Страсбур – Реймс
|- : -
|21.08
|16:00
|
Анже – Брест
|- : -
|21.08
|16:00
|
Клермон Фут – Ницца
|- : -
|21.08
|16:00
|
Монпелье – Осер
|- : -
|21.08
|16:00
|
Тулуза – Лорьян
|- : -
|21.08
|18:05
|
Ренн – Аяччо
|- : -
|21.08
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|3
|
|
Тете
Лион
|3
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|2
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|2
|1
|1
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|2
|1
|0
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