«ПСЖ» предложит Тиагу Силве новый контракт

«ПСЖ» планирует предложить защитнику Тиагу Силве новый контракт, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 35-летний бразилец получит предложение с зарплатой ниже, чем прописана в нынешнем соглашении. Нынешний контракт Тиагу Силвы действует до конца июня 2020 года, сообщается, что игроком интересуется «Милан», за который он выступал с 2009 по 2012 год.

В сезоне-2019/20 Силва провел за «ПСЖ» 30 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Бразилец выступает за парижан с лета 2012 года.