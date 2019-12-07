«ПСЖ» обыграл «Монпелье». Паредес впервые забил во Франции, но в свои ворота

«ПСЖ» обыграл «Монпелье» в матче чемпионата Франции — 3:1. Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес открыл счет, забив в свои ворота. Это его первый мяч после перехода из петербургского клуба в «ПСЖ», в чужие ворота он не забивал еще ни разу.

Кильян Мбаппе забил 72-й гол в составе парижан, став в 20 лет девятым бомбардиром в истории клуба.

Чемпионат Франции

Лига 1

17-й тур

«Монпелье» — «ПСЖ» — 1:3 (1:0)

Голы: Паредес, 41 — в свои ворота (1:0). Неймар, 74 (1:1). Мбаппе, 76 (1:2). Икарди, 81 (1:3).

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Мендеш, Суке, Ойонго, Ле Таллек, Саванье (Молле, 66), Шотар, Делор, Лаборд (Самбия, 77).

«ПСЖ»: Навас, Тиагу Силва, Менье, Бернат, Кимпембе (Диалло, 18), Гей (Куасси, 25), Сарабия, Паредес, Неймар, Икарди, Мбаппе (Шупо-Мотинг, 90).

Предупреждения: Мендеш, 5. Диалло, 42. Ойонго, 45+4. Бернат, 59. Шотар, 79. Тиагу Силва, 83. Суке, 85.

Удаление: Мендеш, 72.

Судья: Готье.

7 декабря. Монпелье. Стадион «Моссон».