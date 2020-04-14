«ПСЖ» нашел замену Менье в «Ренне»

«ПСЖ» проявляет интерес к правому защитнику «Ренна» Амари Траоре. Как сообщает L'Equipe, в 28-летнем малийце парижане видят замену Тома Менье, который может сменить команду, поскольку срок его контракта истекает, а сменщиком является только Колен Дагба.

Траоре в нынешнем сезоне в лиге 1 провел 27 матчей, сделал пять голевых передач, а его «Ренн» поднялся на третье место в турнирной таблице. Контракт Траоре с «Ренном» истекает через год, поэтому «ПСЖ» он обойдется недорого.