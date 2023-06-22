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22 июня, 23:54

«ПСЖ» может отдать полузащитника Руиса в аренду

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» готов отдать полузащитника Фабиана Руиса в аренду, сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, игрок не входит в планы команды на следующий сезон. Единственное условие, которое выдвигают парижане — включение в арендное соглашение пункта о последующем выкупе полузащитника.

27-летний Руис перешел в «ПСЖ» прошлым летом из «Наполи» за 23 миллиона евро. В сезоне-2022/23 на счету испанца 37 матчей за команду во всех турнирах, 3 гола и 3 результативные передачами.

Контракт Руиса с «ПСЖ» действует до конца июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt стоимость игрока составляет 38 миллионов евро.

Источник: Руди Галетти
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
5
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
17
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
18
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
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 Труа 38 4 12 22 45-81 24
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
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Брест – Ренн
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3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 2 : 1
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Монако – Тулуза
 1 : 2
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Нант – Анже
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ПСЖ – Клермон Фут
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