«ПСЖ» может отдать полузащитника Руиса в аренду

«ПСЖ» готов отдать полузащитника Фабиана Руиса в аренду, сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, игрок не входит в планы команды на следующий сезон. Единственное условие, которое выдвигают парижане — включение в арендное соглашение пункта о последующем выкупе полузащитника.

27-летний Руис перешел в «ПСЖ» прошлым летом из «Наполи» за 23 миллиона евро. В сезоне-2022/23 на счету испанца 37 матчей за команду во всех турнирах, 3 гола и 3 результативные передачами.

Контракт Руиса с «ПСЖ» действует до конца июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt стоимость игрока составляет 38 миллионов евро.