Мбаппе поздравил Вембаньяму с тем, что его выбрали под первым номером драфта НБА

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил баскетболиста и своего соотечественника Виктора Вембаньяму с тем, что его выбрали под первым номером драфта НБА-2023.

«Вемби! История начинается сейчас», — написал у себя в соцсетях футболист.

19-летний Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта НБА. Центровой начнет выступления в лиге с сезона-2023/24.