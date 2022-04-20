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Сегодня, 14:31

Лионель Месси летом не собирается покидать «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси продолжит играть в парижском клубе в сезоне-2022/23, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, у аргентинца еще год по контракту с «ПСЖ» и Месси не планирует покидать команду, несмотря на слухи, которые ходят о его будущем.

Сообщалось, что парижане готовы расстаться этим летом со всеми аргентинцами, за исключением Месси.

Сегодня, 20 апреля, «ПСЖ» сыграет с «Анже». В случае победы парижане досрочно оформят чемпионство Франции.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 23 5 4 72-30 74
2
 Марсель 32 17 8 7 52-31 59
3
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
4
 Ницца 32 16 7 9 42-28 54
5
 Страсбур 32 14 11 7 53-34 53
6
 Монако 32 15 8 9 50-34 53
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
8
 Лион 32 13 11 8 50-41 49
9
 Лилль 32 12 12 8 40-38 48
10
 Нант 32 13 8 11 41-35 47
11
 Монпелье 32 12 6 14 44-44 42
12
 Брест 32 10 9 13 40-47 39
13
 Реймс 32 8 13 11 34-35 37
14
 Анже 32 8 10 14 36-46 34
15
 Труа 32 8 9 15 30-45 33
16
 Лорьян 32 7 10 15 32-52 31
17
 Сент-Этьен 32 7 9 16 35-62 30
18
 Клермон Фут 32 7 8 17 32-61 29
19
 Бордо 32 5 11 16 42-77 26
20
 Метц 32 4 12 16 29-58 24
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20.04 20:00
Бордо – Сент-Этьен
 - : -
20.04 20:00
Лорьян – Метц
 - : -
20.04 20:00
Монако – Ницца
 - : -
20.04 20:00
Реймс – Лилль
 - : -
20.04 20:00
Труа – Клермон Фут
 - : -
20.04 22:00
Анже – ПСЖ
 - : -
20.04 22:00
Брест – Лион
 - : -
20.04 22:00
Ланс – Монпелье
 - : -
20.04 22:00
Марсель – Нант
 - : -
20.04 22:00
Страсбур – Ренн
 - : -
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 22
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 19
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 27 2 6
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 27 1 8
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