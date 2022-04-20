Лионель Месси летом не собирается покидать «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси продолжит играть в парижском клубе в сезоне-2022/23, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, у аргентинца еще год по контракту с «ПСЖ» и Месси не планирует покидать команду, несмотря на слухи, которые ходят о его будущем.

Сообщалось, что парижане готовы расстаться этим летом со всеми аргентинцами, за исключением Месси.

Сегодня, 20 апреля, «ПСЖ» сыграет с «Анже». В случае победы парижане досрочно оформят чемпионство Франции.