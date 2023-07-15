«Монако» объявил о переходе вратаря «Зальцбурга» Кена за 10 миллионов евро

«Монако» объявил о подписании 5-летнего контракта с вратарем «Зальцбурга» Филлипом Кеном.

По данным портала Transfermarkt, монегаски заплатили за игрока 10 миллионов евро. 25-летний немец в прошлом сезоне провел за «Зальцбург» 42 матча, в 19 их них отстояв на ноль.

Вместе с клубом он становился чемпионом Австрии в последних двух сезонах.