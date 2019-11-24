«ПСЖ» готов заплатить за Дзаньоло 60 миллионов евро

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло входит в сферу интересов «ПСЖ», сообщает Il Messaggero.

Французский клуб готов заплатить за 20-летнего итальянца 60 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Дзаньоло провел 12 матчей в серии А, в которых забил 3 гола. В последнем матче сборной Италии на отборочном турнире Евро-2020 хавбек отметился дублем в ворота Армении (9:1).

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