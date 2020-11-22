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«ПСЖ» готов приобрести Доннарумму у «Милана»

14:24
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«ПСЖ» заинтересован в приобретение вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянский клуб требует за своего 21-летнего игрока 50 миллионов евро, сообщает La Gazetta dello Sport.

Переговоры должны начаться в ближайшее время.

Ранее стало известно, что «Милан» предлагает футболисту новое соглашение до 2024 года с годовой зарплатой в 6,5 миллиона евро, а агент игрока Мино Райола рассчитывает на сумму в 7,5 миллиона. Сам Доннарумма хочет остаться в «Милане» на длительный срок.

Также отмечается, что агент намерен включить пункт об отступных 21-летнего игрока в случае невыхода команды в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Доннарумма провел 11 матчей, в четырех из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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